Een 53-jarige motorrijder is woensdag om het leven gekomen door een aanrijding met een tractor op de Westerhaarweg in Wijster (Drenthe). De tractorbestuurder reed vanaf zijn land de weg op en kwam in botsing met de motorrijder uit de gemeente Midden-Drenthe. De motorrijder overleefde de botsing niet.

De tractorbestuurder is volgens de politie aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen.