Motorrijder omgekomen in Duitsland

Een Nederlandse motorrijder is om het leven gekomen in Duitsland. De 43-jarige man uit Haarlem botste op een snelweg hard tegen de vangrail, kwam ten val en stierf ter plekke. De oorzaak is nog niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde voor de ogen van zijn vrouw en hun zesjarige zoon. Het kind zat in de zijspan die aan de motor van de man was gekoppeld. Na de klap reden de motor en zijspan nog ongeveer tweehonderd meter door, voor ze tot stilstand kwamen. De vrouw reed op een andere motor net voor hen. Het jongetje bleef fysiek ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Kassel.