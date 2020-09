Motorrijder omgekomen door ongeval in Oostenrijk

Een Nederlandse motorrijder is afgelopen week in Oostenrijk overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval. Dat meldden Oostenrijkse media zaterdag.

Het 27-jarige slachtoffer raakte zondag aan het eind van de middag zwaargewond toen hij bij het plaatsje Pfunds in de deelstaat Tirol op een tegemoetkomende auto reed en daarna werd geraakt door een tweede auto. Beide bestuurders raakten niet gewond.

Andere automobilisten verleenden de Nederlander eerste hulp. Vervolgens is de man, van wie de woonplaats niet is bekendgemaakt, met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar is hij woensdag bezweken aan zijn verwondingen, meldde de Oostenrijkse politie zaterdag.