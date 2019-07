Een 36-jarige motorrijder uit Rotterdam is vrijdag om het leven gekomen op de A16. Hij reed in de middag in de richting van Breda toen hij, vermoedelijk tijdens het wisselen van rijstrook, in botsing kwam met een auto.

Ook deze bestuurder, een 23-jarige Rotterdammer, wisselde op dat moment waarschijnlijk van rijstrook. De motorrijder kwam ten val en overleed aan zijn verwondingen.

De automobilist bleef ongedeerd.