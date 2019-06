Een motorrijder (24) uit Venray is zondag overleden na een ongeluk in zijn woonplaats. Rond 16.00 uur had de motor een aanrijding met een auto op De Raadhuisstraat. De man werd nog naar het ziekenhuis in Venlo gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Ter plekke werd het slachtoffer behandeld door de arts uit de opgeroepen traumahelikopter. Daarna werd hij met een ambulance naar het Venlose ziekenhuis gebracht.