Bij een botsing tussen een auto en een motor maandagavond in Dinxperlo (Gelderland) is de 27-jarige motorrijder om het leven gekomen. Drie andere mensen raakten gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat.

Het ongeluk gebeurde op de Anholtseweg. Het slachtoffer woonde in Aalten. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.