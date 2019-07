De motorrijder die dinsdag door een ongeval op de N324 in Reek (Noord-Brabant) om het leven kwam, maakte kort voor zijn val een wheelie. Doordat hij met het voorwiel in de lucht reed, verloor hij de controle over zijn motor, aldus de politie woensdag.

De man werd van zijn motor geslingerd en kwam tegen een boom terecht. Het gaat om een 28-jarige man uit Grave.