Een motorrijder is dinsdagavond om het leven gekomen in Kootwijkerbroek. De politie doet onderzoek naar het ongeval dat rond 20.15 gebeurde in De Spil. Er waren geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeluk.

Een traumahelikopter en meerdere ambulances werden opgeroepen voor een reanimatie, maar hulp mocht niet meer baten.