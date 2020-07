Motorrijder komt om door botsing met auto

Een 46-jarige motorrijder uit Assendelft is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen door een botsing met een auto op de N247 bij het Noord-Hollandse Watergang. De bestuurder van de auto, een 26-jarige vrouw uit Monnickendam, is naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De motorrijder botste vermoedelijk frontaal op de auto. Omstanders vonden het slachtoffer even verderop in het water. Reanimatie mocht niet meer baten, de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht.