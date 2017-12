Een 29-jarige man uit het Overijsselse Losser is zondagmiddag in zijn woonplaats met zijn crossmotor om het leven gekomen door een ongeval. Dat gebeurde aan de Broekhoekweg. De motorrijder is volgens de politie mogelijk in de berm terechtgekomen en tegen een boom gebotst. Voor zover bekend waren bij het ongeval geen andere weggebruikers betrokken.