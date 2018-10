Motorrijder komt om bij ongeluk in Amsterdam

In Amsterdam is zaterdagochtend een motorrijder om het leven gekomen op de A4 als gevolg van een ernstig ongeval. De politie weet niet precies wat er is gebeurd en heeft getuigen opgeroepen zich te melden.

De politie kreeg rond 08.40 uur een melding dat er een motor lag op de verbindingsweg die de Amsterdamse ringweg A10 verbindt met de A4 richting Schiphol. De bestuurder wordt gevonden in de berm. Hij was op dat moment al overleden.

Omdat de motor niet meer warm was toen de bestuurder werd gevonden, vermoedt de politie dat het ongeluk enige tijd voor de melding van 08.40 plaatshad. Wegens het ongeluk werd de verbindingsweg A10-A4 in de ochtend enige tijd afgesloten.