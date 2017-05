Een 29-jarige man uit Weert is donderdag om het leven gekomen door een motorongeluk in de Limburgse stad. Hij botste tegen een lantaarnpaal op de Ringbaan Noord, liet de politie weten.

Inzet van hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, mocht niet meer baten. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Over de oorzaak van het fatale ongeluk is nog niets bekend.