Motorrijder in tankshop is bewoner brandend huis Huissen

De man die dinsdagochtend de shop van een tankstation langs de A325 (Arnhem - Nijmegen) bij Elst binnenreed, is de bewoner van een huis in Huissen dat rond dezelfde tijd in brand stond. Dat heeft de politie dinsdagmiddag gezegd. De motorrijder raakte gewond en ligt in een Nijmeegs ziekenhuis. Politie en andere hulpdiensten zijn nog druk bezig met het onderzoek in zijn woning aan de Nijverheidsstraat.

Politie en brandweer lieten dinsdagochtend de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar Huissen komen, omdat de situatie bij het brandende huis naar hun mening gevaarlijk was. Bewoners van een aantal buurhuizen moesten hun woning verlaten en de wijde omgeving werd afgezet. Dinsdagmiddag gaf de EOD het pand weer vrij. Wat er in het pand is aangetroffen, wil de politie nog niet zeggen.