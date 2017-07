Op de A2 is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeluk gebeurd waarbij een motorrijder en een auto betrokken waren. De motorrijder is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het ongeval had plaats bij de Limburgse plaats Beek. De A2 is daar in de richting van Eindhoven tijdelijk afgesloten voor politieonderzoek.