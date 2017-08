Bij een ongeluk op de Moerdijkse Postbaan in Breda is zondagmiddag een 31-jarige motorrijder overleden. De man was in zijn woonplaats met zijn motor waarschijnlijk frontaal op een bedrijfsauto gebotst. Deze werd bestuurd door een 59-jarige man uit Etten-Leur.

De motorrijder is ter plekke nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De politie weet nog niet precies wat er is voorgevallen en doet onderzoek. Ook worden getuigen gevraagd contact op te nemen met de politie.