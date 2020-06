Een 74-jarige motorrijder is woensdagmiddag om het leven gekomen op de Zwarteweg in Aalsmeer door een verkeersongeval. Hij kwam in botsing met een personenauto. De 52-jarige bestuurder van deze auto is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.