De motorrijder die dinsdag om het leven kwam door een verkeersongeluk in het Gelderse Halle, is een 71-jarige man uit Zelhem. Dat maakte de politie woensdag bekend. Het slachtoffer werd geschept door een auto op de Halseweg (N330) en overleed later aan zijn verwondingen.

De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog aan de gang.