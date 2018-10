Twee ongelukken met motoren in Brabant zijn vrijdagmiddag fataal afgelopen. In Helvoirt botste rond 16.30 uur een motorrijder tegen een graafmachine. Hij overleed ter plaatse. Een halfuur later kwam in Wintelre, bij Eindhoven, een vrouw om het leven toen de motor waarop ze zat tegen een auto botste.

Een andere vrouw die op de motor zat, raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van beide dodelijke ongelukken.