Een bestuurder van een motorfiets is woensdagavond op de N331 bij Vollenhove (Overijssel) omgekomen na een botsing met een auto, meldt de politie. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Ook is niet bekend wie het slachtoffer is.

Na het ongeluk is het verkeer op de provinciale weg omgeleid. De politie voert nog technisch onderzoek uit.