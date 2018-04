Motordief gepakt na pech onderweg

Een achttienjarige man uit Breda die er tijdens een proefrit op een motor vandoor ging, is zaterdag uiteindelijk toch in de kraag gevat doordat hij pech onderweg had gekregen. De man bleek de motor ook nog eens beschadigd te hebben.

De verkoper van de motor had zaterdag in Breda afgesproken met de potentiële koper, die een proefrit wilde maken, meldt de politie. De verkoper eiste eerst de telefoon van de koper, die er vervolgens vandoor ging op het voertuig.

Na een tijdje meldde de Bredanaar zich telefonisch bij zijn slachtoffer. Hij stond met pech en wilde zijn telefoon terug. Voor de overdracht van de motor en het teruggeven van de telefoon werd met de politie een val opgezet in de Ooievaarstraat. Na een korte achtervolging werd de Bredanaar aangehouden. Enkele vrienden van hem bemoeiden zich nog met de arrestatie. Agenten dreigden vervolgens met pepperspray en gebruikten geweld om de zaak rustig te krijgen.