Motorclubs vorig jaar verder teruggedrongen

Criminele motorbendes laten zich steeds minder in het openbaar zien. Criminele netwerken rondom de zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) raken versnipperd en de bendes proberen meer uit beeld te blijven, staat in een jaarlijkse voortgangsrapportage over de OMG’s. Er ontstaan wel nieuwe motorbendes die minder onder de radar blijven.

De marginalisering van de bendes is een gevolg van het verbod op enkele van de OMG’s, sluiting van clubhuizen en nauwe samenwerking van de betrokken autoriteiten, stelt het rapport.

Justitie probeert meerdere motorclubs te laten verbieden. Eerder deze maand verbood de rechtbank in Assen No Surrender. Eind mei verbood de rechtbank in Utrecht ook motorclub Hells Angels. Beide clubs hebben beroep aangetekend. Satudarah en Bandidos zijn zowel door de rechter als door het hof verboden. Bandidos heeft aangekondigd naar de Hoge Raad te stappen, van Satudarah is dat nog niet bekend. Catervarius Brotherhood is vorig jaar onherroepelijk verboden verklaard.

Volgens de rapportage bevestigen de verboden dat de bendes worden gezien als criminele organisaties die geweld en wetteloosheid verheerlijken en een gevaar vormen voor de openbare orde.

Vorig jaar zijn ook verschillende sleutelfiguren van OMG’s aangehouden of veroordeeld. Er waren 185 lopende justitieonderzoeken die een link met een van de motorbendes hadden. Zestien clubgebouwen werden gesloten. Strafrechtelijk werd ruim een half miljoen euro in beslag genomen. De Belastingdienst legde daarnaast voor 2 miljoen euro beslag.