Motorclubs in de tang genomen

De politie heeft woensdag in Hulst de 41-jarige Rico R. aangehouden. Hij is een van de leiders van motorclub No Surrender. Samen met voorman Henk Kuipers wordt R. ervan verdacht leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie. Vrijwel elke week zijn er berichten over invallen en arrestaties en rechtszaken tegen leden en leiders van de motorclubs, een prioriteit van het Openbaar Ministerie en de politie. Een overzicht:

10 februari - Een van de oprichters van motorbende Satudarah, Michel B., is voor de tweede keer in korte tijd aangehouden in Oostenrijk. Hij was eerder die week nog door de Oostenrijkse rechter op borgtocht vrijgelaten. B. was op wintersportvakantie in Tirol.

9 februari - De Telegraaf meldt dat een officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland wordt bedreigd. De bedreigingen zijn zo ernstig dat de vrouw is ondergedoken. Zij zou zich bezighouden met onderzoek naar motorclub No Surrender. In augustus werd bekend de oprichter van de motorclub, Klaas Otto, vanuit zijn cel een aanslag zou hebben beraamd op het leven van officier van justitie Greetje Bos.

4 januari - Voor deelname aan een criminele drugsorganisatie wordt de Tilburgse captain Corin Denis van No Surrender veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Den Bosch maakt de 38-jarige Tilburger deel uit van een organisatie die zich schuldig heeft gemaakt aan de productie van en handel in speed en xtc.

21 december - De NPO komt met striktere regels voor de vergoedingen die gasten en deskundigen krijgen voor hun medewerking aan programma’s. De regels aangescherpt na berichten dat omroep PowNed betalingen zou hebben gedaan aan No Surrender voor de webserie Captain Henk. Daarbij werd de baas van die motorclub, Henk Kuipers, gevolgd.

20 december - Motorclub Bandidos wordt verboden, besluit de rechtbank in Utrecht. Volgens de rechter „pleegt en stimuleert” de motorclub geweld en worden geweldsincidenten van leden beloond. De club handelt in strijd is met de openbare orde, aldus de rechter. De Bandidos gaan in hoger beroep.

12 december - De politie Noord-Nederland arresteert Henk Kuipers. Hij is in zijn woning in Emmen opgepakt op verdenking van zware mishandeling, afpersing, bedreiging, valsheid in geschrifte en diefstal met geweld.

1 december - Misdaadjournalist John van den Heuvel van De Telegraaf maakt bekend dat hij aangifte heeft gedaan tegen No Surrender vanwege bedreigingen aan zijn adres. Van den Heuvel volgt de club al lange tijd.

30 september - De politie pakt vijf Satudarah-leden op in hun clubhuis in Apeldoorn. De burgemeester van Apeldoorn had het clubhuis eerder voor onbepaalde tijd gesloten, maar de clubleden verbraken de verzegeling om in het clubhuis spullen op te halen.

26 mei - Voormalig locoburgemeester van Emmen Bouke Arends heeft enige tijd in het buitenland ondergedoken gezeten na een ernstige bedreiging. Die bedreiging zou afkomstig zijn geweest uit kringen rond No Surrender.

17 februari - De politie houdt de oprichter van No Surrender Klaas Otto en diens 21-jarige zoon aan. Beiden worden in verschillende zaken verdacht van afpersing. Otto was vier dagen daarvoor vrijgelaten door de rechtbank in Breda.