Motorclub Caloh Wagoh wenst rechtbank ‘lekker de tering’

Het is niet duidelijk of de civiele procedure om motorclub Caloh Wagoh Main Triad te verbieden, maandag door kan gaan. De advocaat die namens een aantal belanghebbenden optreedt, vindt dat de club niet tijdig en op de juiste manier op de hoogte is gebracht van de zaak. Op een mail van de rechtbank afgelopen zomer naar de club, waarin onder meer de datum en locatie van de zaak werd aangekondigd, kwam een dag later een reactie: ‘Krijg lekker de tering, met vriendelijke groet Caloh Wagoh MC’.

Een aantal prominente leden van de club zouden ook een oproep hebben gekregen. Die is naar de gevangenis gestuurd waar zij nu zitten. Het is echter niet duidelijk of zij de oproep hebben ontvangen. Advocaat Anis Boumanjal treedt op namens een aantal leden van de club, maar omdat zij volgens hem niet heel hoog in de organisatie zitten, kan hij geen inhoudelijk verweer voeren. De rechtbank gaat nu nadenken of de zaak moet worden uitgesteld of maandag toch door kan gaan.

Het Openbaar Ministerie wil met deze rechtszaak ook deze motorclub via de rechter laten verbieden. Volgens het OM is de club „structureel en onlosmakelijk” verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden. „Veel leden kunnen niet eens op een motor rijden”, liet het OM eerder al weten.