MOTORbeurs in Utrecht trekt 90.000 liefhebbers

De MOTORbeurs in Utrecht heeft na vier dagen zijn deuren gesloten en dat betekent volgens de organisatie dat het motorseizoen is geopend. Er kwamen ruim 90.000 liefhebbers af op de beurs in de Jaarbeurs. Het was de 34e editie.

Deze week maakte de BOVAG bekend dat Nederland een recordaantal motorrijders telt. Vorig jaar slaagden ruim 27.000 mensen voor het motorrijexamen. Dat is niet alleen bijna 9 procent meer dan in 2016, maar ook het hoogste aantal sinds 2003. Steeds meer 50-plussers hebben een motorrijbewijs en ook een motor in bezit.