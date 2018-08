Motief steekpartij Amsterdam CS nog raadsel

Het motief van de man die vrijdag op het Centraal Station van Amsterdam twee mensen neerstak, is nog onduidelijk. De slachtoffers raakten zwaargewond. De verdachte is neergeschoten door de politie. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

De politie houdt alle scenario’s open, ook een terroristisch motief. Het station werd afgezet. Het treinverkeer van en naar Amsterdam CS is aan het eind van de middag weer langzaam op gang gekomen.

De verdachte is aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Ook de twee slachtoffers worden behandeld in het ziekenhuis. Onduidelijk is of hun verwondingen levensbedreigend zijn. De rijksrecherche onderzoekt, zoals gebruikelijk, het schieten door de politie.

Volgens de politie liep de verdachte rond het middaguur in de westbuis van het station. „Er is op enig moment tumult ontstaan. Daarbij heeft deze man twee mensen gestoken. Vervolgens liep hij weg, met het mes in zijn hand. De politiemensen hebben hem daarop neergeschoten”, aldus een woordvoerder. Het station werd afgesloten omdat de rugzak van de man moest worden onderzocht. Er zaten, zo bleek later, geen verdachte spullen in.