Motief schietpartij Breukelen nog onduidelijk

Het onderzoek naar de schietpartij vrijdagmiddag in Breukelen is nog in volle gang. Een dertigjarige Amsterdammer overleed vrijdagavond in het ziekenhuis nadat hij op een parkeerterrein door een nog onbekende dader onder vuur was genomen.

Een liquidatie is volgens de politie een van de scenario’s, maar dat staat nog niet vast.

Volgens het Parool is bij de schietpartij een bekende Amsterdamse crimineel geliquideerd. Het slachtoffer was eerder verdacht van een poging de criminele leider van de motorclub Satudarah te liquideren, aldus de krant.