Moszkowicz doet aangifte tegen historicus

Oud-advocaat Bram Moszkowicz gaat aangifte doen tegen de Maastrichtse historicus Paul Bronzwaer wegens smaad en laster. In een recent verschenen boek over Moszkowicz’ vader, Max sr, zegt Bronzwaer over hem (Max) onder meer dat hij „een soort Holocaust-exploitant” is. De oude Moszkowicz overleefde in de Tweede Wereldoorlog een verblijf in Duitse vernietigingskampen, waar zijn familie om het leven werd gebracht. Moszkowicz „probeert er munt uit te slaan”, zo wordt Bronzwaer in het boek geciteerd, en „een martelaarsrol opnemen”.

De advocaat van Bram Moszkowicz, Herman Loonstein, bevestigt berichtgeving in NRC Handelsblad over de voorgenomen aangifte. Het betreffende boek, geschreven door NRC-journalist Marcel Haenen, is getiteld De bokser. Het leven van Max Moszkowicz.

Bronzwaer reageerde eerder al op de ophef die is ontstaan over zijn uitspraken. Bij de Limburgse omroep L1 zei hij dat hij het anders had moeten formuleren dat het niet zijn mening was. „Ik wilde alleen maar aangeven dat er altijd hardnekkige geruchten zijn geweest”, aldus Bronzwaer tegen L1.

Loonstein zal de aangifte doen bij het parket in Limburg.