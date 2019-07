De weigering van Westland om een islamitische basisschool toe te laten, verdeelt de tuindersgemeenschap. De gemeenteraad gaat dwars voor minister Slob liggen. Uniek in Nederland. „Naaldwijk is eigengereid.” De moslimschool ligt zwaar op de maag.

Kaasboer, groenteboer, visboer. Inwoners en toeristen slenteren over de markt in Naaldwijk. Hollandse Nieuwe 2 euro, Hollandse kersen half kilo 4,95 euro. Aan de rand van het plein staat de Oude Kerk. Op het gietzijeren toegangshek hangt een bordje ”Verboden Toegang”. Veelzeggend? De gemeente Westland, waar Naaldwijk onder valt, heeft het niet zo op pottenkijkers.

De gemeenteraad heeft dinsdagmiddag een motie (35-20) aangenomen om alles op alles te zetten een islamitische basisschool te weren. Lokale partijen willen het besluit van minister Slob tot de Raad van State aanvechten. Niet dat Slob vóór een islamitische basisschool is. Maar de Raad van State heeft al zijn bezwaren van tafel geveegd.

Westland (bijna 110.000 inwoners; pakweg 3000 Turken en Marokkanen) doet een poging de school te dwarsbomen. Of op z’n minst te vertragen. Want wie weet: Van uitstel komt afstel? De opening schooljaar 2020/2021 lijkt sowieso op losse schroeven te staan. De gemeente moet nog een krediet verstrekken en nog ergens een locatie vinden.

De weigering van Westland verdeelt het tuindersdorp. „Buitenlanders accommoderen hier niet”, stelt J. Valstar (88) –blauwe trui, blauwe strop– in winkelcentrum De Tuinen, net naast de markt. Aan de wand posters van kassen, tulpen, kassen, courgettes en weer kassen. Hollands glorie. „Moslims hebben een heel andere mentaliteit.”

De geboren en getogen Naaldwijker is resoluut. „Buitenlanders moeten zich aanpassen óf vertrekken.” Westland moet Westland blijven, vindt Valstar, 40 jaar zelfstandig ondernemer. „Hoe meer islamieten hoe meer de leefbaarheid onder druk staat.” Daarom stemt hij, „échte VVD’er”, nu op de plaatselijke partij Westland Verstandig. Nee, niet dat hij negatieve ervaringen heeft met buitenlanders. „Ik woon aan de ‘goudkust’ in Naaldwijk. Daar komen ze niet.”

Discriminerend

Ronduit „discriminerend”, vindt Sewim Uluc (36) de weigering van Westland. Ze vertaalt de uitspraak voor haar schoonzus met hoofddoek. Deze knikt ook. „Als iemand een eigen school wil openen, moet dat gewoon kunnen.”

De vrees dat buitenlanders niet integreren, snapt Ulac niet. „Ik heb Turks bloed, ik bén Turks. Mag ik alsjeblieft Turks blijven? Ik leef net als iedere Nederlander. Wat is trouwens dé Nederlander?” Viert ze Sinterklaas? „Ja.” Kerst? „Nee.”

Desanka Andrun (62) uit Bosnië vindt dat niet kunnen. „Buitenlanders moeten Sinterklaas én Kerst vieren”, zegt ze happend in kibbeling. „Zo niet, dan moeten ze terug naar hun eigen land. Nee, dat is niet streng, dat is eerlijk. Een westerling moet in Dubai toch ook een hoofddoek op?”

In De Tuinen smullen Riet (64) en kleinzoon (6) –„geen naam”– uit Maasdijk van smurfenijs. Blauw-wit. „Als moslims voldoende leerlingen kunnen krijgen, hebben ze evenveel recht op een school als Nederlanders”, stelt Riet nuchter vast. Of ze blij is met de basisschool, vindt ze „lastig.”

Op een flatscreen aan de wand toont WOS TV het laatste lokale nieuws. Zonder geluid. ”Raad Westland maakt bezwaar tegen islamitische school”. Plaatselijke politici flitsen met strakke gezichten voorbij.

Een Marokkaanse vrouw met zwarte hoofddoek trekt een boodschappenkar –rood met witte stippen– met zich mee. „Onvriendelijk”, vindt ze Westland. „Op een christelijke school horen leerlingen over de Bijbel, op een islamitische school over de Koran. Wat is het verschil?”

Poot stijf

Prima, dat verzet tegen die islamschool, zegt Sjaan Bentvelzen (77). „Ze moeten hun poot stijf houden.” Marius (76) nuanceert z’n vrouw. „We hebben niets tegen moslims, als ze maar niet geradicaliseerd zijn.” Sjaan knikt. „Precies, dat bedoel ik.”

Toch, bitst ze: „Een school voor moslims gaat te ver. Ze kunnen toch gewoon naar Hollandse scholen?” Maar kent Nederland geen vrijheid van onderwijs? „Zo’n school moet kunnen. Maar níet hier. Echt niet. Moslims zijn toch een ander soort volk.”

Oud-ondernemer Valstar kan het verzet van het tuindersdorp wel plaatsen. „Naaldwijk is een eigengereid volk, lekker op zichzelf. Bijdehand ook. Ze gaan liever gewoon hun eigen gang.”