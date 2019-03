Moslims zeer geschrokken van „barbaarse daad”

De Nederlandse moslimgemeenschap is zeer geschrokken van de terreuraanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland. „Het is een zeer laffe, onmenselijke en barbaarse daad om zo, deze nietsvermoedende mensen, tijdens het gebed te vermoorden”, aldus het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

De moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich verbonden met alle slachtoffers en met de bevolking van Nieuw-Zeeland. „Deze terroristen hebben steeds hetzelfde doel met hun zieke en onmenselijke daden om de samenlevingen te ontwrichten, het zaaien van angst en opzetten van groepen tegen elkaar. Wij roepen iedereen op niet mee te gaan met dit duivelse plan.”

Het CMO veroordeelt „op meest krachtige manier deze terreuraanslag”. „Onze gedachten gaan uit naar de families en nabestaanden van de getroffenen.”