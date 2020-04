Moslims beginnen aan ramadan, zonder samen te bidden en te eten

Voor honderdduizenden moslims in Nederland begint vrijdag de vastenmaand ramadan. Normaal gesproken is dat een tijd waarin ze veel samen bidden en ’s avonds samen eten om het vasten te breken. Door het coronavirus kan dat niet: veel moskeeën zijn dicht en gezamenlijke iftarmaaltijden zijn afgelast.

Meerdere moskeeën gaan de komende weken de wijk in om te controleren of mensen zich aan de beperkingen houden. Ze houden er rekening mee dat mensen na de iftar thuis misschien naar buiten gaan om vrienden en familieleden te zien. Daarnaast roepen de moskeeën hun achterban op om extra op ouderen en andere kwetsbare mensen te letten. Preken worden gelivestreamd, zodat mensen die vanuit huis kunnen volgen.

De maand ramadan begint wanneer de eerste sikkel na de nieuwe maan te zien is in de lucht. Een maand lang mogen moslims overdag niet eten, drinken, vrijen en roken. Het vasten begint elke dag rond 4.00 uur ‘s ochtends, vlak voordat de zon opkomt, en duurt tot het avondgebed, rond 21.00 uur. Tijdens de vastenmaand moeten moslims juist extra aan liefdadigheid doen. Zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en reizigers hoeven niet te vasten. Ramadan eindigt met het Suikerfeest, waarschijnlijk op 23 en 24 mei. De precieze data hangen af van de maan.

De periode van ramadan verschuift, omdat de islamitische kalender is gebaseerd op de stand van de maan. Een paar jaar geleden viel de ramadan midden in de zomer, over een jaar of tien is de ramadan juist in de Nederlandse winter.