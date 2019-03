Moslimorganisaties willen actie van overheid

Moslimorganisaties hebben na het vrijdaggebed in de As-Soennah-moskee de overheid opgeroepen moslims in dit land te beschermen tegen haat en discriminatie. Bij de moskee in Den Haag werden zondag door leden van anti-islambeweging Pegida een kwetsende pop en een spandoek geplaatst. Diverse religieuze organisaties en honderden gelovigen waren vrijdag op de been om steun te betuigen.

Vicevoorzitter Abdelhamid Bouzzit van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden sprak van een aanslag op onze gehele samenleving. „Zij zijn erop uit ons te verdelen en tegen elkaar op te zetten”, zei hij over de daders.

Hij deed een oproep aan regering, volksvertegenwoordigers en opiniemakers om zich uit te spreken voor de rechten van moslims. „Bestrijd de dubbele maat en selectieve verontwaardiging tussen de verschillende bevolkingsgroepen en bestrijd islamhaat, antisemitisme en alle vormen van haat die onze samenleving splijten.”

Bestuursvoorzitter Adbelhamid Taheri van Stichting As-Soennah riep na het gebed met name jongeren op om de rust te bewaren. „Dat was hard nodig. Ik heb zondagochtend gemerkt dat boze moslims naar de moskee kwamen, sommige omdat ze iets wilden betekenen, anderen om te kijken of er nog mensen van Pegida waren. Dat is iets wat mij zorgen baart. Er hoeft maar weer iets te gebeuren, dan slaat de vlam in de pan.”

Hoewel er goede samenwerking is met de gemeente en de politie, noemt Taheri de bescherming van moskeeën een eerste stap. „Er is de laatste jaren veel tijd besteed aan het bestrijden van moslimextremisme. In hoe de overheid omgaat met opkomend rechtsextremise zie ik nog geen beleid”, zei hij.