Moslimorganisaties: schoolbestuur stap op

Islamitische organisaties roepen het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam op om op te stappen. Ze willen dat de bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen nadat de islamitische middelbare school vorige week in opspraak kwam. Dit nadat de AIVD signalen had gekregen dat docenten een deel van het lesprogramma wijden aan de ‘salafistische geloofsleer’ en er in het verleden banden zouden zijn geweest met een terroristische organisatie.

De oproep is ondertekend door de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO), de Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland (UMMON), Stichting Home Empowerment, het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (Emcemo), Stichting Inspraakorgaan Marokkanen Amsterdam en Nisa for Nisa.