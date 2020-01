Moslimgemeenschap ruimt 200 vuilniszakken met vuurwerkafval op

In diverse plaatsen in Nederland hebben leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap woensdag het vuurwerkafval opgeruimd. In de vroege ochtend gingen ze in Den Haag, Amsterdam, Amstelveen, Almere, Arnhem, Eindhoven en Nunspeet aan de slag om de straten schoon te vegen. Er deden zo’n 250 leden mee aan opruimacties. Ze haalden in totaal ruim 200 vuilniszakken op.

In Den Haag werd met 70 vuilniszakken het meeste vuurwerkafval opgeruimd. De leden verzamelden zich om 06.30 uur in de ochtend bij de oudste moskee van Nederland, de Mobarak Moskee. Na het eerste gebed van het jaar gingen ze de straat op. Er deden 60 leden mee. In diverse wijken werden straten schoongeveegd.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap maakt na de jaarwisseling al jaren de straten vuurwerk vrij. Het is voor de gemeenschap „een gebaar van nabuurschap en dienstbaarheid om het nieuwe jaar te beginnen met een goede daad”.