Moslim en christen op de vuist tijdens inburgeringscursus Nunspeet

Een moslim en christen uit het Syrische Homs zijn met elkaar op de vuist gegaan tijdens een inburgeringscursus in Nunspeet. De christen zegt dat hij daar door de moslim ook stelselmatig is gepest en bedreigd om zijn geloof. Politie, gemeente en aanbieder van de cursus ontkennen dat religie de angel is in het conflict.

In zijn woning in Nunspeet vertelt de Syrische Daniël (gefingeerde naam) dat hij in zijn woonplaats acht maanden een inburgeringscursus heeft gevolgd. Van de zeven cursisten was hij de enige christen. Alle anderen waren moslim. Een van hen, een man die 200 meter bij hem vandaan woont, treiterde Daniël wekelijks. „Omdat ik christen ben”, aldus de Nunspeter, die aangeeft dit ook tegen politie en gemeente te hebben gezegd. Hij is verontwaardigd dat de instanties daar niet van willen weten.

Doodsbedreigingen

Het sluitstuk was een vechtpartij op 4 oktober. Daniël vertelt dat zijn Syrische landgenoot hem in de keuken van de school waar de cursus plaatsvond van achteren aanviel. Door het geweld, dat gepaard ging met doodsbedreigingen tegen hem en een christelijke vriend, raakte hij gewond aan zijn hand en hoofd. Daniël zegt uit zelfverdediging te hebben teruggeslagen. De ander liep daarbij ook een wond op.

Tijdens de cursus werd vaak Arabisch gesproken. De docente was die taal echter niet machtig en verstond de door de moslim geuite scheldwoorden en bedreigingen niet. Zo zegt Daniël tijdens de vastenmaand ramadan te zijn uitgemaakt voor varken (moslimscheldwoord voor christenen) omdat hij koffiedronk.

Daniël werkt bij een door een islamitische Egyptenaar gerund horecabedrijf. Een keer stapte zijn medecursist naar zijn werkgever. „Hij zei: „Wist jij dat Daniël christen is? Waarom heb je hem aangenomen? Je moet hem ontslaan.” Later heeft hij in zijn moskee in Harderwijk verteld dat mijn baas alcohol en varkensvlees verkoopt. Dat kost mijn werkgever –die soms ook die moskee bezoekt– zijn goede naam.”

Haatzaaien

Volgens Daniël zaait de Syriër overal haat. De man bezocht eens een internationale kerkdienst in Elburg. Daar maakte hij al na tien minuten stampij. Hij was het oneens met de boodschap en een man op het podium zou opvallend naar zijn vrouw hebben gekeken. Op een stageplek zou de persoon tegen een Nederlandse vrouw hebben gezegd dat ze maar naakt op een strand moest gaan liggen, omdat volgens hem alle Nederlanders dat doen.

Na het incident schorste de aanbieder van de cursus, WES Educatie, de mannen. Daniël zegt dat de moslim na twee weken de cursus weer mocht vervolgen, maar hij niet. Hij moest kiezen: of de cursus op andere dagdelen volgen, of naar Elburg. Omdat beide opties hem slecht uitkwamen, week hij uit naar Zwolle.

Zijn bewering dat hij de cursus moest verlaten, ondersteunt hij met een brief van WES Educatie. Daarin staat dat het vanwege de vechtpartij „niet meer mogelijk is om een inburgeringstraject voort te zetten op de leslocatie in Nunspeet.” Daniël vindt het jammer dat hij en niet de ander moest vertrekken. „Zwolle is 35 kilometer bij mijn huis vandaan; voor de cursus in Nunspeet hoefde ik slechts 2 kilometer te fietsen.”

Geen plaats

SGP-raadslid H. J. Polinder stelde vorige week donderdag in de gemeenteraad de kwestie aan de orde. Hij hekelde het gegeven dat er tijdens de cursus Arabisch werd gesproken en vond het vreemd dat niet de dader, maar het slachtoffer van de cursus moest vertrekken. Verder uitte Polinder zijn twijfels over het effect van de inburgeringscursus.

„Het kan niet zo zijn dat personen die andersdenkenden niet accepteren en zelfs bedreigen en intimideren, toch de inburgeringscursus halen. Het is leuk als mensen weten hoe ze een tompouce moeten eten, dat worst bij boerenkool hoort en hoe het Wilhelmus klinkt, maar dat is niet de kern waar het om draait. Iedereen heeft fatsoenlijk en respectvol om te gaan met anderen en anders is er geen plaats binnen onze prachtige gemeente.”

Burgemeester Van de Weerd gaf aan dat gemeente en politie na onderzoek concludeerden dat het conflict niet „religieus geïnspireerd” was, maar werd veroorzaakt doordat de twee elkaar niet lagen. Verder, aldus Van de Weerd, is er uit aanvullend onderzoek gebleken dat er bij de moslim geen sprake was van radicalisering.

Geen onderzoek naar radicalisering

Desgevraagd zei de burgemeester de details van de kwestie niet te kennen en vanwege privacy niet alles te kunnen zeggen. VluchtelingenWerk Nederland heeft een handgemeen bij de politie gemeld, aldus Van de Weerd. Omdat werd vermoed dat de spanningen van religieuze aard waren en er mogelijk sprake was van radicalisering, hebben deskundigen van de gemeente en politie „de zaak tot op de bodem uitgezocht.” De conclusie luidde dat van beide geen sprake is. Die bevinding is vervolgens gedeeld met WES Educatie met de aanbeveling dat het verstandig is dat een van beiden de cursus elders zou moeten gaan volgen, aldus Van de Weerd.

De conclusie dat de spanningen niet van religieuze aard zijn, is getrokken na een gesprek op een later tijdstip tussen de wijkagent en de twee mannen, aldus de politie donderdag in een schriftelijke reactie. „Ze bevestigden dat het conflict niet religieus van aard was. Ze zijn redelijk goed uit elkaar gegaan.” Van radicalisering was geen sprake, zegt de politie. „Dus daar hebben wij ook geen onderzoek naar gedaan.”

Bemiddeling

De politie stelt een bemiddelende rol te hebben gespeeld. „De gevoelens liepen hoog op en beide heren gaven dit naderhand toe. Ze waren intimiderend naar elkaar maar er zijn geen doodsbedreigingen geuit.”

Een persoon moest de cursus verlaten en dat had net zo goed de moslim kunnen zijn, zei Joan Kruitwagen –directeur van WES Educatie– donderdag. Maar de overplaatsing van Daniël naar Zwolle was volgens haar volledig zijn eigen keuze. Ze wil niet in termen van dader en slachtoffer spreken, omdat beiden geweld gebruikten. Tevens zei ze dat het weliswaar soms gebeurt dat er tijdens de cursus Arabisch wordt gesproken. „Maar de regel is dat de voertaal Nederlands is.”

VluchtelingenWerk Nederland ontkende vrijdag het incident bij de politie te hebben gemeld. De organisatie zegt weliswaar vluchtelingen in Nunspeet te begeleiden, maar geeft aan op geen enkele wijze betrokken te zijn geweest bij het conflict.