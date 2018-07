Moskou start campagne voor vrijlating Russin

De Russische regering is een internetcampagne begonnen voor de vrijlating van Maria Boetina, die in de VS is aangehouden op verdenking van spionage. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn profielfoto op Twitter veranderd met een foto van de Russin met de tekst #FreeMariaButina. Volgens Moskou is haar arrestatie politiek gemotiveerd.

De 29-jarige Boetina werd maandag aangehouden. Ze studeerde in de VS en is actief geworden in de wapenlobby en mogelijk ook de Republikeinse Partij. De aanklagers beschuldigen haar van spionage en van pogingen te werken voor een buitenlandse staat. Ze riskeert zeker tien jaar cel. Ze had volgens de aanklagers contacten met leden van de Russische inlichtingendienst FSB.