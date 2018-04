Moskee: wij dulden geen beïnvloeding

De moskee as-Soennah in Den Haag heeft weleens geld gekregen vanuit het buitenland, „wat niet verboden is”, maar er is „op geen enkele wijze invloed uitgeoefend”. Het moskeebestuur laat dat weten. „Sterker nog, er is expliciet met de weldoeners afgesproken dat de Stichting as-Soennah op geen enkele wijze bemoeienis duldt”, aldus de moskee.

NRC en Nieuwsuur hadden eerder deze week gemeld dat tientallen islamitische organisaties in Nederland geld hebben gekregen uit Koeweit en Saudi-Arabië. As-Soennah, een van de grotere moskeeën in Nederland, zegt nog nooit geld uit Saudi-Arabië te hebben gekregen. „Wel uit Koeweit, maar dat was langer geleden, niet recent. Al het geld dat we nu krijgen, is van Nederlandse herkomst. Ook ons gebouw is door onze eigen achterban gefinancierd”, aldus moskeevoorzitter Abdelhamid Taheri. Hij voegt eraan toe: „Onze imams worden door de stichting zelf betaald. Ze zijn niet in dienst van de Turkse of Marokkaanse overheid.”

Andere religieuze organisaties, en ook politieke partijen, krijgen eveneens geld uit het buitenland, zegt as-Soennah. De moskee noemt de Rooms-Katholieke Kerk als voorbeeld. De paus benoemt bisschoppen en kardinalen, die in dienst van de kerk zijn. „Deze kardinalen en bisschoppen hoeven niet altijd even progressief te zijn. Men zou dit kunnen opvatten als buitenlandse financiering wat gepaard gaat met ongewenste buitenlandse beïnvloeding.”