Moskee puilt uit voor doodgeschoten Mohammed

Honderden mensen zijn in de Amsterdamse Nasr-moskee samengekomen voor een dienst die in het teken stond van de doodgeschoten Mohammed Bouchikhi. De belangstelling voor het middaggebed en aansluitende dienst was zo groot, dat sommigen buiten moesten staan. De zeventienjarige Bouchikchi kwam vrijdag om het leven door een schietpartij in een buurtcentrum aan de Grote Wittenburgerstraat.

Onder de aanwezigen waren veel jongeren die het slachtoffer persoonlijk kenden. Zij vertelden dat hun vriend de Nasr-moskee iedere week bezocht voor het vrijdaggebed. Een kist met het stoffelijk overschot van Bouchikhi werd halverwege de dienst naar binnen gedragen. Zijn begrafenis is naar verwachting eind deze week in Marokko.

Bouchikhi overleed vrijdag nadat gemaskerde mannen een buurtcentrum binnen renden en het vuur openden. Hij was geen bekende van de politie en het vermoeden bestaat dat hij niet het beoogde doelwit was. Bij de schietpartij raakten ook een negentienjarige man en twintigjarige vrouw gewond. Ruim dertig rechercheurs onderzoeken de zaak.