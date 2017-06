Moskee niet betrokken bij terreurverdachte

De aanhouding van een achttienjarige terreurverdachte vorige week vrijdag bij de moskee in Venray staat los van die moskee. De moskee in de wijk het Brukske was niet bekend met de voorgeschiedenis van de jonge vrouw. Wel betreurt de moskee het dat de vrouw bij de moskee werd aangehouden, aldus de gemeente Venray en het moskeebestuur donderdag in een gezamenlijke verklaring.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan het moskeebestuur en de gemeente Venray laten weten dat er geen verband is tussen de moskee en de aanhouding van de terreurverdachte. De vrouw wordt verdacht van terreurgerelateerde activiteiten.

Moskeevoorzitter Samad Houbban maakt de autoriteiten complimenten. „Goed dat politie en justitie snel ingrijpen als er signalen zijn dat de veiligheid van mensen in het geding is”, zegt Houbban.