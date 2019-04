Moskee: „berichten AIVD werken polariserend”

Berichtgeving van de AIVD over het verspreiden van radicale ideeën tijdens naschoolse islamlessen zonder het noemen van concrete voorbeelden heeft volgens De Blauwe Moskee in Amsterdam een „polariserend effect”. Het bestuur van de moskee betreurt dit en nodigt AIVD-baas Dick Schoof uit om „gezien de ernst van de zaak” uitleg te geven over waar deze zorgen precies vandaan komen.

„De AIVD spreekt wederom in zodanige algemeenheid waardoor het voor ons als moskee zeer onduidelijk is wat de AIVD hiermee bedoelt”, staat in een verklaring. Volgens hoofdimam Yassin Elforkani doet de veiligheidsdienst dat vaker. „Waar heb je het precies over? Wie zijn dat dan? Anders kunnen we er niks mee.”

Dit soort berichten zorgt voor veel onrust binnen en buiten de moskee, zegt Elforkani. „We hebben hele lieve buren, maar die denken nu misschien ook: wat gebeurt daarbinnen allemaal?”

In het gebedshuis in Nieuw-West volgen wekelijks honderden studenten lessen Arabisch of over de islam. „Daar werken heel veel vrijwilligers aan mee. Met dit soort berichten gaat iedereen zich toch weer even achter de oren krabben.”