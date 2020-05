Moskeeën krijgen protocol voor Suikerfeest

De moskeeën in Nederland krijgen vrijdag een protocol gepresenteerd zodat ze het Suikerfeest zondag zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Het Contactorgaan Moslims en Overheid heeft dat document na overleg met meerdere partijen opgesteld.

„In het kader van de richtlijnen en adviezen van het kabinet en het RIVM, is het ook voor de Nederlandse moskeeën spannend hoe men de activiteiten in en rondom de moskee afstemt op de geldende maatregelen, versoepelingen, veiligheid en gezondheid van de moskeebezoekers”, schrijft het Contactorgaan Moslims en Overheid, die het document vrijdag tijdens een persconferentie in Den Haag toelicht.

Het Suikerfeest is het einde van de vastenmaand ramadan, die vrijdag 24 april begon.