Moskeeën gedenken slachtoffers aanslagen

In tientallen moskeeën in Nederland wordt tijdens het vrijdagmiddaggebed stilgestaan bij de aanslagen in Nieuw-Zeeland. In twee moskeeën in Christchurch kwamen vrijdag 49 mensen door een spervuur van kogels om het leven en raakten velen gewond.

„Dit is een verschrikkelijke aanslag. We houden er altijd rekening mee dat zoiets kan gebeuren.Tijdens het gebed zullen we solidariteit betuigen”, zegt Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), waarbij bijna tachtig moskeeën zijn aangesloten. Bouharrou zegt te hopen dat er nu meer aandacht komt voor de beveiliging van moskeeën.

In Amsterdam werd begin dit jaar al besloten om islamitische instellingen te beveiligen, omdat er sprake is van een verhoogde dreiging en de kans op een aanslag reëel wordt geacht.