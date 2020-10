Moskeeën gaan maximum van dertig personen hanteren

Moskeeën gaan een maximum van dertig mensen tijdens een dienst toelaten, zegt Said Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Die Raad is aangesloten bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), die dit heeft besloten naar aanleiding van het bericht dat kerken in Nederland zich ook aan de landelijke maximale groepsgrootte gaan houden.

Het onderwerp kwam opnieuw op tafel nadat een kerk in Staphorst in opspraak raakte toen zij afgelopen weekend drie kerkdiensten met elk zeshonderd mensen organiseerden. Daarbij werd gezongen en werden geen mondkapjes gedragen. Minister Grapperhaus hield daarop maandagochtend een overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Daar werd besloten dat Nederlandse kerken vrijwillig terug gaan naar dertig mensen per dienst en er niet meer samen gezongen wordt.

Vorige week was de landelijke maximale groepsgrootte in openbare ruimten nog geen aanleiding om dit ook door te voeren in moskeeën. Volgens Bouharrou werden er al strenge maatregelen getroffen: „Een eigen gebedskleedje mee, 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en klachten uitvragen bij binnenkomst.”

Toch heeft de discussie en nieuwe afspraken met de kerken ook het CMO over de streep getrokken een maximumaantal bezoekers toe te laten. „De afzonderlijke gemeenten blijven verantwoordelijk voor het goed opvolgen van alle coronamaatregelen en politie en overheid kunnen ingrijpen bij incidenten zoals corona-uitbraken.” Een verplichting kan niet worden opgelegd, maar: „Wij hebben besloten een sterke aanbeveling te doen een bezoekersbeperking van dertig te hanteren,” aldus Bouharrou. De aanbeveling geldt voor alle moskeeën aangesloten bij het CMO.