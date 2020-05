Moskeeën gaan in juli weer open

Nu de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld, gaan ook veel moskeeën weer open. Vanaf begin juli kunnen moslims weer naar binnen om te bidden, maar wel met maximaal honderd mensen tegelijk. Dat hebben zeven islamitische organisaties dinsdag bekendgemaakt na de persconferentie van premier Mark Rutte.

Ongeveer 175 moskeeën in het westen en zuiden van het land gaan op 1 juli weer open. De moskeeën moeten in de komende weken zorgen voor maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moeten ze zelf bedenken hoe ze ervoor willen zorgen dat hooguit honderd mensen binnen zijn. Ook moeten ze bedenken hoe de mensen naar binnen en weer naar buiten gaan. Het kan zijn dat één deur de ingang wordt en een andere deur de uitgang. In de moskeeën moeten ontsmettingsgel en zeeppompjes staan, wasruimtes blijven dicht en bezoekers moeten zelf een gebedskleed meenemen.

De verklaring is opgesteld door de moslimkoepels uit Den Haag en omgeving (SIORH), Noord-Brabant en Zeeland (SMBZ), Limburg (SML), Utrecht (SMUO) en Rotterdam en omstreken (SPIOR) en door de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) en de Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland (VMMZN).

Daarnaast kondigt de Blauwe Moskee in Amsterdam aan op 3 juli weer open te gaan. De moskee wil op vrijdagen twee middagdiensten houden, met het maximale aantal van honderd bezoekers per dienst.