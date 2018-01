Mortier werd inwoner Swifterbant fataal

Een direct ontploffende mortier is de oorzaak van het overlijden van de 39-jarige man uit Swifterbant zaterdag. Dat liet de politie dinsdag weten.

De man was het enige dodelijke vuurwerkslachtoffer van de afgelopen jaarwisseling. Volgens de politie is uit getuigenverklaringen gebleken dat de man rond 15.30 uur vanuit zijn woning naar buiten is gelopen om illegaal vuurwerk, een mortier, aan te steken. Het vuurwerk ontplofte vrijwel onmiddellijk. De zware explosie werd de man fataal.

Omdat er geen andere personen bij het incident waren betrokkenen, heeft de politie het onderzoek afgesloten.