Moorlag sloot meenemen zetel niet uit

William Moorlag is blij dat hij kan aanblijven als Tweede Kamerlid van de PvdA. Maar de kans was er dat hij als eenmansfractie was doorgegaan als hij er met zijn partij niet was uitgekomen.

„Alle varianten zijn door mijn hoofd gegaan”, liet hij weten op de vraag of hij zijn zetel zou hebben meegenomen. „U moet zich voorstellen dat ik fors uit balans was.” Moorlag stond voor het eerst persoonlijk de pers te woord.

Hij zegt dat hij er hard aan heeft gewerkt om via een onderzoekscommissie in de PvdA-fractie te kunnen blijven. „Dat is nou de eindsituatie en daar ben ik blij mee.”

De commissie oordeelde dat de schijnconstructie waarmee Moorlag mensen in dienst nam toen hij directeur was van een sociale werkplaats hem niet de kop hoeft te kosten. Eerder wilde het partijbestuur nog dat Moorlag zou opstappen, terwijl PvdA-leider Lodewijk Asscher daarvoor nog had gezegd dat hij kon aanblijven.