Moordzaak Wessels niet in groter onderzoek

De strafzaak tegen de drie verdachten van de moord op Jair Wessels mag niet samengevoegd worden met een groter onderzoek naar twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh. Die zaak loopt momenteel bij de rechtbank in Den Haag. De rechtbank in Utrecht ziet de toegevoegde waarde van het samenvoegen, maar wettelijk is het niet mogelijk, luidde het oordeel donderdag.

Het Openbaar Ministerie (OM) had verzocht de liquidatiezaak van Wessels in Den Haag onder te brengen. Dat verzoek kwam voort uit verklaringen van verdachte Tony de G. (34) over de moord op Wessels (30), die in juli 2017 werd doodgeschoten op het parkeerterrein bij station Breukelen. De G. werd eind vorig jaar gepresenteerd als kroongetuige, vlak voordat de rechtbank zich inhoudelijk over de moord zou buigen.