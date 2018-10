Moordzaak op studente in januari verder

De rechtszaak tegen de verdachte van de moord op een studente in Utrecht gaat in januari verder met een regiezitting. De 31-jarige Zamir M. uit Nieuwegein staat op de wachtlijst om te worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Dinsdag was een eerste pro-formazitting bij de rechtbank in Utrecht.

M. (31) zou in juli van dit jaar zijn ex-vriendin Laura (24) hebben doodgestoken met een mes. Het slachtoffer had de relatie met M. verbroken, maar hij kon haar niet loslaten.

Voorafgaand aan het brute geweld op 11 juli zou hij haar zeker een maand hebben gestalkt, dit terwijl hij een contact- en locatieverbod had opgelegd gekregen. De vrouw voelde zich zo bedreigd dat ze zelfs een alarmknop van de politie bij zich droeg.

Hij bleef haar ondanks alle waarschuwingen veelvuldig bellen, mailen en appen. Volgens het Openbaar Ministerie reed hij meermalen langs haar studentenhuis in de Borsboomstraat. Hij wist zelfs met een bloemetje het huis binnen te komen. Zowel het OM als zijn advocaat wil niet zeggen of dit op de bewuste fatale dag in juli was.

M. was dinsdag niet aanwezig in de rechtbank van Utrecht. Zijn advocaat Annemiek van Spanje legde uit dat haar cliënt niet in staat was voor de rechters te verschijnen. „Het gaat niet goed met hem.” Het OM nam het hem kwalijk dat hij er niet was.

De rechtszaak gaat op 17 januari verder met een regiezitting. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk.