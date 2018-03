Moordzaak Milica van Doorn voor rechtbank

De zaak tegen de 47-jarige man uit Zaanstad die ervan wordt verdacht dat hij in 1992 Milica van Doorn heeft verkracht en omgebracht, komt vrijdag voor het eerst voor de rechtbank. Tijdens een niet-inhoudelijke zitting in Alkmaar wordt bekeken of er nog onderzoekswensen zijn en wordt bepaald of de verdachte in voorlopige hechtenis blijft.

De verdachte, Hüseyin A., zal volgens zijn advocaat Jan Hein Kuijpers zelf niet aanwezig zijn.

Het negentienjarige slachtoffer werd in juni 1992 dood gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld. Een dader werd niet gevonden, maar een DNA-spoor wel.

A. werd zaterdag 9 december gearresteerd na een vrijwillig DNA-verwantschapsonderzoek vorig jaar onder 133 Turkse mannen. Zelf had A. geweigerd hieraan mee te werken, maar een familielid deed dat wel. Het profiel leidde naar de verdachte, die nog steeds in Zaandam woont. Na zijn arrestatie bleek dat het DNA-materiaal van de verdachte zelf 100 procent matchte met het aangetroffen DNA-spoor.

Het onderzoek werd gehouden onder een groep mannen met een Turkse achtergrond, omdat getuigen destijds hadden verklaard dat ze een man met een Turks uiterlijk hadden zien fietsen bij de plek waar de jonge vrouw werd gevonden. De mannen die werden uitgenodigd voor het onderzoek, woonden ten tijde van het misdrijf in de wijk Kogerveld of hebben familieleden die er toen woonden.