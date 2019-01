Moordzaak-Gillis dijt verder uit

De strafzaak rond de moord op de in 2014 in Zaandam doodgeschoten Alex Gillis (30) dijt steeds verder uit. Het Openbaar Ministerie (OM) wil ook de Amsterdamse ‘vergismoord’ op Stefan Regalo Eggermont in juli 2014 en de liquidatie van Massod Amin Hosseini in september dat jaar in de zaak betrekken.

Dit bleek donderdag tijdens een inleidende zitting in strafzaak tegen Iliass K. (31) en Gökhan C. (30) in de rechtbank op Schiphol.

Het tweetal werd in april 2018 opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Gillis. Afgelopen december werd K. in zijn cel gearresteerd omdat hij ook een rol zou hebben vervuld bij de dood van de bij vergissing vermoorde Eggermont (30) en de liquidatie van Hosseini (26), die volgens justitie zo goed als zeker de schutter was in de zaak-Gillis.

Inhoudelijk wilde het OM niets kwijt over de nieuwe zaken, waarin het onderzoek nog volop loopt. De aanklager kondigde alleen aan dat justitie de rechtbank gaat vragen alle zaken samen te behandelen.

Het onderzoek naar de liquidatie van Alex Gillis lag lang stil, nadat in september 2014 Hosseini werd vermoord en het spoor doodliep. Dat veranderde toen in 2016 servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom in Canada in beslag werden genomen en de opsporingsdiensten de codes tot versleuteld dataverkeer wisten te kraken.

Tussen de miljoenen berichten werden onder meer e-mails gevonden die de recherche koppelt aan C. en K., beiden ook verdacht van het beramen van een nooit uitgevoerde aanslag op een neef van Gillis. Daarnaast zijn in de berg met data sporen gevonden die K. linken met de moorden op Eggermont en Hosseini.

Advocaat Bénédicte Ficq vroeg de rechtbank vergeefs Gökhan C. apart te berechten. Door de nieuwe verdenkingen tegen K. vreest zij dat haar cliënt onnodig lang op zijn zaak moet wachten. De rechtbank noemde het verzoek „prematuur”.

K. en C. blijven vastzitten. In april gaat de zaak verder.