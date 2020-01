Moordzaak ex-vriendin waar peuter bij was voor rechter

Een 30-jarige man uit Barendrecht moet zich donderdag voor de rechter verantwoorden voor het doden van zijn ex-vriendin Bianca van Es eind 2018. Het stoffelijk overschot van de vrouw werd een dag later in haar woning in Rotterdam gevonden. Daar bleek een van de gaspitten van het fornuis opengedraaid en rook het naar gas.

Het dochtertje van de vrouw was ook in het huis, de peuter lag ongedeerd in haar bedje. Stephan K. ontkende tijdens een eerdere inleidende zitting iets met de dood van zijn voormalige partner te maken te hebben.

Aanvankelijk dacht de politie aan zelfmoord, maar er waren aanwijzingen voor een misdrijf. Zo zijn er geweldsporen gevonden die op wurging kunnen duiden en is er een sleepspoor naar de keuken, waar ze is gevonden. Van Es had de relatie net uitgemaakt, waar de verdachte verdrietig en boos over was.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt K. ervan dat hij zijn ex met voorbedachten rade heeft vermoord en dat hij anderen in levensgevaar heeft gebracht door het gas open te draaien. Er zou een geschiedenis met mishandelingen aan de moord vooraf zijn gegaan.